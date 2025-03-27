Рада посилила відповідальність за знищення об'єктів культспадщини та незаконні розкопки
Верховна Рада України підтримала зміни до Кодексів про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Зміни передбачають встановлення кримінальної відповідальності за умисне знищення, руйнування чи пошкодження культурних цінностей, які віднесені до обʼєктів культурної спадщини, а також санкції у формі штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.
Законопроєкт підтримали 259 депутатів.
Опубліковано: 27 березня 2025
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