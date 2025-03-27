Рада посилила відповідальність за знищення об'єктів культспадщини та незаконні розкопки

251
Валерія Гуржий
share share

Верховна Рада України підтримала зміни до Кодексів про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Зміни передбачають встановлення кримінальної відповідальності за умисне знищення, руйнування чи пошкодження культурних цінностей, які віднесені до обʼєктів культурної спадщини, а також санкції у формі штрафів за незаконне проведення археологічних розкопок.

Законопроєкт підтримали 259 депутатів.

Як думаєте, це допоможе захистити пам'ятки?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 березня 2025
share share
“Ми реставруємо старі хати і розвиваємо зелений туризм на Черкащині” – Історія проєкту “Бабусина Хатка” “Ми реставруємо старі хати і розвиваємо зелений туризм на Черкащині” – Історія проєкту “Бабусина Хатка” Загальний виторг сягнув більше 2 млрд гривень: які книгарні були найприбутковішими у 2024 році Загальний виторг сягнув більше 2 млрд гривень: які книгарні були найприбутковішими у 2024 році Кафе “Альтруіст” запустило благодійний сніданок, щоб зібрати кошти на відновлення мозаїки в центрі Києва Кафе “Альтруіст” запустило благодійний сніданок, щоб зібрати кошти на відновлення мозаїки в центрі Києва Подружжя з Хмельниччини відновлює млин ХІХ століття і виробляє жорнове борошно Подружжя з Хмельниччини відновлює млин ХІХ століття і виробляє жорнове борошно
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.