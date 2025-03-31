Рестобар Нools відкрили маріупольці на Саксаганського: що в меню

На Саксаганського маріупольці відкрили рестобар Нools з великим вибором страв та напоїв.

У закладі є дві зали – одна з барною стійкою, проєктором на всю стіну та великими столиками, а друга – також зі столиками, екранами та Playstation 5. У меню є бізнес-ланчі на вибір, великий вибір гарнірів та основних страв, коктейлів та закусок. Також у закладі є опція доставки.

Ціни: бізнес-ланч – від 400 грн, омлет з креветками – 300 грн, хумус – 200 грн, сирна та м'ясна тарілки – по 510 грн, млинці з беконом та куркою – 280 грн, мітболи з яловичини – 300 грн, салат Цезар з хрумкою куркою – 370 грн, гороховий суп з сухариками та беконом – 220 грн, булгур з томатами та зеленю – 120 грн, десерт Сатоши – 170 грн, алкогольні коктейлі – від 250 грн, кава – від 60 грн, чайник чаю – від 220 грн.



Де: вулиця Саксаганського, 89

Графік роботи: щодня з 10:00 до 23:00

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Фото: foodmap.kyiv, hools_bar