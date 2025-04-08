Погляньте, як у Львові оновили вулицю та зробили її безбар'єрною

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Валерія Гуржий
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У Львові оновили та зробили безбар'єрною вулицю Чернігівську, яка розташована у Личаківському району Львова.

Про це повідомили в Інституті просторового розвитку.

До ремонту в деяких місцях ширина вулиці не відповідала нормам інклюзивності, мала нерівне покриття та просідання на пішохідних переходах.

У рамках ремонту вулиці зробили:

  • замінили тротуарне покриття, що зробило його рівним, без перепадів та сходинок;
  • розширили вузьку ділянку тротуару, щоб забезпечити комфортний рух для всіх пішоходів, особливо маломобільних груп населення;
  • функціонально розділили зони тротуару: прифасадну та технічну (з дрібною плиткою чорного кольору) і пішохідну (з сірої широкоформатної плитки);
  • облаштували належне водовідведення з тротуару;
  • зберегли багаторічні дерева – використали природну бруківку в технічній зоні, щоб уникнути пошкодження їх кореневої системи;
  • оновили пішохідні переходи – зробили рівне покриття проїзної частини в місцях їх облаштування, а на підходах до них виклали тактильну плитку білого кольору для безпечного пересування та орієнтування осіб з порушенням зору.

Фото: Інститут просторового розвитку

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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