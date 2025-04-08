Власник київського ресторану BEEF відкриє стейк-хауз Rare у Вірменії

Власник київського ресторану BEEF Руслан Шибаєв відкриває заклад у Вірменії.

Про це він розповів в інтерв’ю NV.

Стейк-хауз Rare запрацює у Єревані. Інвестиції на відкриття становлять $1,5 млн.

У Rare планують створити rare-селекшн разом з місцевими фермерами, але не виключають появи українських стейків у меню.

"Мʼясо продає себе смаком. Якщо воно смачне, навіть трохи дорожче — його все одно купуватимуть", — зазначив Шибаєв.

За словами власника BEEF, у Вірменії немає закладів подібного рівня. Це зрозумілий діловий формат із середнім чеком у $50.

Площа нового стейк-хаузу становитиме 500 м², що менше, ніж у київського BEEF (1300 м²), однак формат залишиться максимально наближеним.

Партнером проєкту став один з провідних девелоперів Вірменії. Команда BEEF перемогла у тендері на реалізацію ресторану. Руслан відповідатиме за запуск, проєктування, найм персоналу та дотримання стандартів якості.

Як зазначає Шибаєв, у майбутньому можуть відкритися й інші заклади від нього за кордоном. Пропозиції вже надходять з Варшави та Відня.

Фото: RAU