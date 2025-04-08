Мінцифри запустили платформу, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України

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Валерія Гуржий
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Мінцифри запустили платформу Digital State UA, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України у сферах GovTech, IT та Tech і стане ефективним інструментом для залучення інвестицій у техсектор та обміну найкращими практиками з усім світом.

Які можливості дає Digital State UA:

  • уряди перейматимуть досвід цифрової трансформації України
  • міжнародні компанії шукатимуть українські проєкти для інвестування
  • глобальні медіа та аналітичні центри отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.

У Мінцифрах додали, що українським досвідом побудови найзручнішої цифрової держави під час криз надихаються уряди інших країн.

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Опубліковано: 08 квітня 2025
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