Мінцифри запустили платформу, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України

Мінцифри запустили платформу Digital State UA, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України у сферах GovTech, IT та Tech і стане ефективним інструментом для залучення інвестицій у техсектор та обміну найкращими практиками з усім світом.

Які можливості дає Digital State UA:

уряди перейматимуть досвід цифрової трансформації України

міжнародні компанії шукатимуть українські проєкти для інвестування

глобальні медіа та аналітичні центри отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.

У Мінцифрах додали, що українським досвідом побудови найзручнішої цифрової держави під час криз надихаються уряди інших країн.