Мінцифри запустили платформу, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України
Мінцифри запустили платформу Digital State UA, яка презентуватиме світу цифрові досягнення України у сферах GovTech, IT та Tech і стане ефективним інструментом для залучення інвестицій у техсектор та обміну найкращими практиками з усім світом.
Які можливості дає Digital State UA:
- уряди перейматимуть досвід цифрової трансформації України
- міжнародні компанії шукатимуть українські проєкти для інвестування
- глобальні медіа та аналітичні центри отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.
У Мінцифрах додали, що українським досвідом побудови найзручнішої цифрової держави під час криз надихаються уряди інших країн.
Опубліковано: 08 квітня 2025
Мінкульт погодив будівництво багатоповерхівки біля модерністського кварталу Ужгорода: що з цим не так У Броварах відкрили перший безкоштовний пункт прокату колісних крісел і милиць Бондаренко йде з посади секретаря Київради через земельний скандал. Хто може його замінити? Будівництво метро на Виноградар: з експідрядника стягнули ще 78 млн гривень