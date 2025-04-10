У "Сільпо" до Великодня почали продавати верхівки пасок

У мережі магазинів "Сільпо" до Великодня можна купити не тільки різноманітні паски, а й окремо верхівку.

"Тільки верхівка – і нічого більше. Звучить як омріяна та виплекана роками фраза "Будеш верхівку?", – кажуть у "Сільпо".

Обіцяють, що верхівка буде пухкенькою, мʼякенькою, в ідеально білосніжній глазурі із солоденькою посипкою, а всередині – як справжня пасочка.

Вага такої верхівки складає 125 грамів, а вартує вона близько 50 гривень.

Фото: "Сільпо"