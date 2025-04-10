У "Сільпо" до Великодня почали продавати верхівки пасок
У мережі магазинів "Сільпо" до Великодня можна купити не тільки різноманітні паски, а й окремо верхівку.
"Тільки верхівка – і нічого більше. Звучить як омріяна та виплекана роками фраза "Будеш верхівку?", – кажуть у "Сільпо".
Обіцяють, що верхівка буде пухкенькою, мʼякенькою, в ідеально білосніжній глазурі із солоденькою посипкою, а всередині – як справжня пасочка.
Вага такої верхівки складає 125 грамів, а вартує вона близько 50 гривень.
Фото: "Сільпо"
Опубліковано: 10 квітня 2025
Більше половини мостів та шляхопроводів Києва визнані аварійними Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” можна знайти собаку або кота з притулку Ретро-трамвай 1892 року можуть повернути на вулиці Києва до кінця року: подробиці У Києві з’явився сайт з екоініціативами міста: від дощових садів до торб для поливу дерев