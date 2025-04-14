У ЖК "Французький квартал" відкрилася книгарня-кав’ярня Jam Novel
Книгарня-кав’ярня Jam Novel відкрилася у Києві недалеко від станції метро "Либідська" у ЖК "Французький квартал".
Тут можна випити каву, чай чи какао. Також у закладі є великий вибір тартів, тістечок, тортиків, солодощів без цукру, пирогів, сендвічів та круасанів.
Ще у Jam Novel проходять книжкові клуби з обговоренням книг.
Ціни: капучино – від 70 грн, какао – від 55 грн, матча лате – від 90 грн, чай – від 50 грн.
Графік роботи: щодня з 08:00 до 21:00
Де: вул. Саперне поле, 12
Фото: Jam Novel
Опубліковано: 14 квітня 2025