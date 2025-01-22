Що читали українці у 2024 році: ТОП-100 книг від "Книгарні “Є"

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Ірина Маймур
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Мережа "Книгарня “Є" представила рейтинг зі 100 найпопулярніших книг, які обирали українці у 2024 році.

Лідером вдруге поспіль стала книга “Я бачу, вас цікавить пітьма” Ілларіона Павлюка.

Також до першої десятки потрапили:

  • “Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш” — Джим Ловлесс.
  • “Хірург. Книга 1” — Тесс Ґеррітсен.
  • “Стіни в моїй голові” — Володимир Станчишин.
  • “Людина в пошуках справжнього сенсу” — Віктор Франкл.
  • “Танці з кістками” — Андрій Сем’янків.
  • “Для стосунків потрібні двоє” — Володимир Станчишин.
  • “Покинь, якщо кохаєш” — Коллін Гувер.
  • “Гра в кота і мишу” — Х.Д. Карлтон.

Зазначимо, що книги Віктора Франкла, Тесса Ґеррітсена, Джима Ловлесса та Андрія Сем’янківа були в лідерах і за підсумками 2023 року.

Фото: “Книгарня Є”

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Опубліковано: 22 січня 2025
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