Магазин, у якому не можна нічого купити: Україна відкрила павільйон на всесвітній виставці в Японії

Україна відкрила свій павільйон Not For Sale на Всесвітній виставці EXPO 2025 в Японії.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Павільйон має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність — свободу, гідність, стійкість тощо.

Кожен об'єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних магазинних сканерів, встановлених у павільйоні. Замість звичних цін на товари вони побачать на екрані відеоісторії з України, що метафорично демонструють ціну, якою дається право на освіту, cвобода вибору, право на медичну допомогу тощо.

Відсканувавши надувний човен можна побачити, як українці рятували тварин під час трагедії на Каховській ГЕС. Взявши до рук значок метро — побачити дітей, які навчають у підземних школах. А розгорнувши синю книжку — дізнатися історію Factor Group of companies, що видала її лише за пів року після знищення.

У зоні values driven economy є артефакти про стійкість українського бізнесу. Через каску від ДТЕК розказують про енергетиків, які несуть світло навіть під обстрілами. Через прострілену сирену Ajax Systems, показують інновації, які впроваджують навіть в умовах війни.

Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, до українського павільйону зібралася настільки велика черга, що довелося залучати регулювальника руху. Відвідувачі приходили з синьо-жовтими елементами на одязі та прапорами і дякували Україні за стійкість.

Фото: Юлія Свириденко