Кафе-тир з піцою та комплексними обідами відкрилося на Жилянській
У Києві на вулиці Жилянській відкрилося кафе-тир "Калібр".
У закладі є окрема кімната з тиром класу Killhouse та тир для дітей. Також тут можна скуштувати піцу, салати, пасту, а у будні є меню комплексних обідів з різними стравами щодня.
Ціни: піца – від 220 грн, Цезар з куркою – 230 грн, паста карбонара – 230 грн, комплексний обід – 230 грн.
Графік роботи: щодня з 10:00 до 20:00
Де: вул. Жилянська, 142 А
Опубліковано: 15 квітня 2025
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