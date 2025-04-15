Кафе-тир з піцою та комплексними обідами відкрилося на Жилянській

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Жилянській відкрилося кафе-тир "Калібр".

У закладі є окрема кімната з тиром класу Killhouse та тир для дітей. Також тут можна скуштувати піцу, салати, пасту, а у будні є меню комплексних обідів з різними стравами щодня.

Ціни: піца – від 220 грн, Цезар з куркою – 230 грн, паста карбонара – 230 грн, комплексний обід – 230 грн.

Графік роботи: щодня з 10:00 до 20:00

Де: вул. Жилянська, 142 А

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Опубліковано: 15 квітня 2025
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