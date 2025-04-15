Алекс Купер закриває азійське бістро Tachinomi: на його місці відкриють італійський ресторан

Ресторатор Алекс Купер закриває азійське бістро Tachinomi на Великій Васильківській, 29, яке працювало з 1 серпня 2024 року.

Заклад проіснував дев’ять місяців. На його місці планують відкрити ресторан італійської кухні з італійською шефинею, пише “Реве та стогне ресторатор”.

“Ми завжди вірили, що все живе — змінюється. Як сакура, щороку опадає, щоби знову зацвісти. Сьогодні Tachinomi працює останній день. Це не прощання, а завершення красивого розділу, з якого почнеться щось нове”, — зазначають у закладі.

Сам Купер пояснив, чому на цій локації закриваються заклади.

“Тут було всього два заклади. Обидва концептуальні. Тому все ок, а ще по тій стороні вулиці мало хто ходить”, — пояснив ресторатор.