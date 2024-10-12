Ресторан “Життя чудових людей” на Великій Васильківській зачиняють

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Наталія Габрух
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Ресторан “Життя чудових людей”, що на вулиці, Велика Васильківська, 36, зачиняють.

Про це повідомили в команді закладу.

“Як спалах полароїду увірвався в Київ, як блиски метафану залишився у кожного в кишені спогадів. Це класна історія про інше життя, і ми з нею прощаємося”, — зазначають у закладі.

Причину закриття у ресторані не повідомляють. Відвідати “Життя чудових людей” можна до 15 жовтня з 9:00 по 21:00.

Ресторан працював на Великій Васильківській з 2017 року.

Фото: “Життя чудових людей” / Instagram

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Опубліковано: 12 жовтня 2024
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