Ресторан “Життя чудових людей” на Великій Васильківській зачиняють

Ресторан “Життя чудових людей”, що на вулиці, Велика Васильківська, 36, зачиняють.

Про це повідомили в команді закладу.

“Як спалах полароїду увірвався в Київ, як блиски метафану залишився у кожного в кишені спогадів. Це класна історія про інше життя, і ми з нею прощаємося”, — зазначають у закладі.

Причину закриття у ресторані не повідомляють. Відвідати “Життя чудових людей” можна до 15 жовтня з 9:00 по 21:00.

Ресторан працював на Великій Васильківській з 2017 року.

Фото: “Життя чудових людей” / Instagram