Український бренд створив прикраси у вигляді літака "Мрія": до рекламної кампанії доєднався перший пілот

Український ювелірний бренд Kochut випустив мініатюру зруйнованого літака АН-225 "Мрія" – у вигляді кулона та піна.

До замовлення доступні три варіанти виробу – виконані у сріблі, червоному та білому золоті. Прикраси створені у партнерстві з АТ "Антонов". А у рекламній кампанії взяв участь льотчик-випробувач Олександр Галуненко. Саме він першим підняв літак АН-225 у небо, а ще він встановив 262 світові рекорди.

Замовити прикраси можна за посиланням. Частину прибутку передадуть на підтримку української авіації.

Фото: Kochut