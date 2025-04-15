Український бренд створив прикраси у вигляді літака "Мрія": до рекламної кампанії доєднався перший пілот

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Валерія Гуржий
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Український ювелірний бренд Kochut випустив мініатюру зруйнованого літака АН-225 "Мрія" – у вигляді кулона та піна.

До замовлення доступні три варіанти виробу – виконані у сріблі, червоному та білому золоті. Прикраси створені у партнерстві з АТ "Антонов". А у рекламній кампанії взяв участь льотчик-випробувач Олександр Галуненко. Саме він першим підняв літак АН-225 у небо, а ще він встановив 262 світові рекорди.

Замовити прикраси можна за посиланням. Частину прибутку передадуть на підтримку української авіації.

Фото: Kochut

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Опубліковано: 15 квітня 2025
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