“Львівські круасани” відкривають перший заклад у Південній Кореї
Мережа пекарень “Львівські круасани” відкриє новий заклад у столиці Південної Кореї — Сеулі.
Про це йдеться в оголошенні, яке з’явилося в спільноті “Українці в Кореї”.
Майбутню пекарню планують запустити на вулиці Годок 2-дунг у районі Кандонг — поруч із великим торговельним центром та IKEA.
Наразі компанія шукає менеджера для цього закладу. Кандидат має мати досвід у ресторанній сфері, знати систему безпеки харчових продуктів HACCP, вміти працювати з клієнтами, мати лідерські якості та вільно володіти корейською мовою.
Щоб податися на позицію, потрібно заповнити google-форму і відповісти на низку запитань.
Південна Корея стане пʼятою країною за межами України, де працює мережа. До цього Lviv Croissants вийшли на ринки Польщі, Словаччини, Чехії, Франції та США.
Фото: “Львівські круасани”