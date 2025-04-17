На ВДНГ об’єднають всі фудкорти в єдиний простір "Фудплаза": деталі

На ВДНГ планують об’єднати всі фудкорти в один простір під робочою назвою "Фудплаза ВДНГ".

Про це в інтерв’ю Віладжу повідомив директор комплексу Євген Мушкін.

Нову "Фудплазу" планують розмістити за десятим павільйоном, у зеленій зоні, не перекриваючи краєвид на архітектурні пам’ятки. Відкриття планують на 2026 рік.

Зараз команда працює над концепцією простору. У планах — зручне зонування, широкі проходи й орієнтація на потік відвідувачів.

Фудкорти планують зробити окремим громадським простором, заради якого можна було б приїхати на ВДНГ. За словами Євгена Мушкіна, "Фудплаза" з першого сезону збільшить обсяги громадського харчування в півтора раза, а згодом — у два чи два з половиною рази.

Нинішні фудкорти на Липовій алеї залишаться. Їх не демонтують, а партнери, які давно працюють з ВДНГ, отримають пріоритет під час вибору місць. Іншим запропонують залишкову площу. Пріоритет матимуть системні гравці та впізнавані бренди.

Нині триває підготовка концепції, але нові точки на території ВДНГ з’являться вже найближчим часом. Зокрема, запрацює ресторан "Стрічка", ротонда з чаєм від Dot, а також нова книгарня від Book.ua. Їх відкриють під час фестивалю "Книжкова країна", що відбудеться з 24 по 27 квітня.

Фото: ВДНГ / Віладж