Ветерани можуть отримати до 1,5 млн грн на розвиток IT-бізнесу: як податися на грант

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Ірина Маймур
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Український ветеранський фонд продовжує приймати заявки на конкурс “Варто діяти”.

Ініціативу реалізують у партнерстві з Kernel та SKELAR.

Отримати грант на розвиток бізнесу можуть:

  • ветерани, зареєстровані як фізичні особи-підприємці;​
  • члени сімей загиблих ветеранів війни та захисників України, зареєстровані як ФОП;​
  • дружини або чоловіки ветеранів-ФОПів, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки, засновниками яких є ветерани або члени сімей загиблих захисників.​

Розмір грантів – від 500 тисяч до 1,5 млн гривень.

Для учасників, які подають проєкти в ІТ-сфері, зокрема програмне забезпечення, цифрові сервіси, штучний інтелект, кібербезпека, EdTech, передбачена додаткова менторська підтримка від компанії Skelar.

Також учасники, які пройдуть технічний відбір, автоматично стають студентами Brave Builders — IT-школи, яка стартує у вересні. Вона передбачає комплексну підтримку: менторство, доступ до експертів, навчання та практичну допомогу.

Як податися

Подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду до 28 квітня (до 18:00 за київським часом). Результати оголосять 17 червня.

Детальні критерії відбору для ІТ-напряму — на сайті Skelar.

Фото: Veteran.com.ua

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Опубліковано: 24 квітня 2025
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