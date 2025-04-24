Ветерани можуть отримати до 1,5 млн грн на розвиток IT-бізнесу: як податися на грант
Український ветеранський фонд продовжує приймати заявки на конкурс “Варто діяти”.
Ініціативу реалізують у партнерстві з Kernel та SKELAR.
Отримати грант на розвиток бізнесу можуть:
- ветерани, зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
- члени сімей загиблих ветеранів війни та захисників України, зареєстровані як ФОП;
- дружини або чоловіки ветеранів-ФОПів, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки, засновниками яких є ветерани або члени сімей загиблих захисників.
Розмір грантів – від 500 тисяч до 1,5 млн гривень.
Для учасників, які подають проєкти в ІТ-сфері, зокрема програмне забезпечення, цифрові сервіси, штучний інтелект, кібербезпека, EdTech, передбачена додаткова менторська підтримка від компанії Skelar.
Також учасники, які пройдуть технічний відбір, автоматично стають студентами Brave Builders — IT-школи, яка стартує у вересні. Вона передбачає комплексну підтримку: менторство, доступ до експертів, навчання та практичну допомогу.
Як податися
Подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду до 28 квітня (до 18:00 за київським часом). Результати оголосять 17 червня.
Детальні критерії відбору для ІТ-напряму — на сайті Skelar.
Фото: Veteran.com.ua