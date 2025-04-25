У PinchukArtCentre відкриють книгарню "Збірка" з книжками з мистецтва і виданнями про війну в Україні

2 травня о 18:30 у PinchukArtCentre відкриється нова книгарня "Збірка”, пише Віладж.

Буккорнер працюватиме на другому поверсі артцентру.

Асортимент у книгарні буде відрізнятися від інших "Збірок": у корнері в PinchukArtCentre представлять окрему кураторську колекцію видань про мистецтво, фотографію, архітектуру, дизайн, а також книжки про війну в Україні.

Серед іноземних видавництв, що будуть представлені, — Mackbooks, MoMA, Counter-Print, Skira, Phaidon, Taschen, Thames & Hudson та інші. У корнері ексклюзивно продаватимуть книжки Дослідницької платформи PinchukArtCentre, зокрема, видання “Фрипулья. Федір Тетянич”, “Нікіта Кадан. Камінь б'є камінь”.

Книгарня працюватиме з середи до неділі з 12:00 до 21:00 за адресою: вул. Басейна, 1.