На Рівненщині збудували 10 інклюзивних котеджів для бійців з важкими пораненнями

На Рівненщині на території госпіталю ветеранів збудували 10 інклюзивних котеджів для бійців з важкими пораненнями — зокрема черепно-мозковими та спінальними травмами.

Про це повідомили у "Вікно Відновлення".

У кожному будинку є автономне опалення, спеціальні сигналізації для людей з порушенням зору чи слуху, а також постійний зв’язок з медичним персоналом. Простір облаштовано з урахуванням потреб маломобільних людей.

Проєкт реалізували спільно з обласною адміністрацією, яка відповідала за проєкт і будівництво та компанією "Нова пошта", яка надала 25 млн грн фінансування.

Фото: МОЗ