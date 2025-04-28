На Рівненщині збудували 10 інклюзивних котеджів для бійців з важкими пораненнями

173
Валерія Гуржий
share share

На Рівненщині на території госпіталю ветеранів збудували 10 інклюзивних котеджів для бійців з важкими пораненнями — зокрема черепно-мозковими та спінальними травмами.

Про це повідомили у "Вікно Відновлення".

У кожному будинку є автономне опалення, спеціальні сигналізації для людей з порушенням зору чи слуху, а також постійний зв’язок з медичним персоналом. Простір облаштовано з урахуванням потреб маломобільних людей.

Проєкт реалізували спільно з обласною адміністрацією, яка відповідала за проєкт і будівництво та компанією "Нова пошта", яка надала 25 млн грн фінансування.

Фото: МОЗ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 квітня 2025
share share
У Чернігові почали консервувати найстарішу у місті мозаїку: що відбувається У Чернігові почали консервувати найстарішу у місті мозаїку: що відбувається Кавовий ресторан Chat coffee shop з власною спільнотою гостей відкрився на Подолі Кавовий ресторан Chat coffee shop з власною спільнотою гостей відкрився на Подолі Як ветеран Максим Стукало відкрив бізнес з оренди будиночків на колесах і розвиває культуру автокемпінгів в Україні Як ветеран Максим Стукало відкрив бізнес з оренди будиночків на колесах і розвиває культуру автокемпінгів в Україні У Києві не працює механізм надання тимчасового житла постраждалим від обстрілів: що відбувається У Києві не працює механізм надання тимчасового житла постраждалим від обстрілів: що відбувається
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.