В Україні запустили Brave1 Market, де військові можуть купувати дрони і РЕБ у виробника
В Україні запрацював Brave1 Market — маркетплейс оборонних технологій, де військові можуть купувати дрони, роботизовані системи, РЕБ, РЕР, комплектуючі, програмне забезпечення та боєприпаси безпосередньо у виробника.
Про це повідомляє Мінцифра.
Платформа працює за принципом Rozetka або eBay. Військові частини можуть обирати товари у відкритому або закритому каталозі, порівнювати пропозиції й укладати угоди з розробниками напряму.
У майбутньому військові матимуть змогу купувати технології за електронні бали, які підрозділи отримуватимуть за ураження ворожих цілей.
Авторизація на Brave1 Market відбувається через “Дію”. А чутлива інформація про розробки міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему “Дельта”.
Наразі на маркетплейсі вже є понад 1 000 українських defense tech-розробок. Це БпЛА, наземні роботи, РЕБ/РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ та боєприпаси.
Як придбати техніку
- Оберіть товар у відкритому каталозі на сайті або в закритій версії у “Дельті”
- Контактуйте напряму з виробником та укладайте угоду
Як продавати на платформі
- Пройдіть перевірку на порталі Українського фонду стартапів.
- Надішліть запит на email marketplace@brave1.gov.ua, вказавши у темі “Запит на під’єднання до Brave1”, і додайте підтвердження перевірки
Фото: Odessa Journal; Brave