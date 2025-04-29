В Україні запустили Brave1 Market, де військові можуть купувати дрони і РЕБ у виробника

В Україні запрацював Brave1 Market — маркетплейс оборонних технологій, де військові можуть купувати дрони, роботизовані системи, РЕБ, РЕР, комплектуючі, програмне забезпечення та боєприпаси безпосередньо у виробника.

Про це повідомляє Мінцифра.

Платформа працює за принципом Rozetka або eBay. Військові частини можуть обирати товари у відкритому або закритому каталозі, порівнювати пропозиції й укладати угоди з розробниками напряму.

У майбутньому військові матимуть змогу купувати технології за електронні бали, які підрозділи отримуватимуть за ураження ворожих цілей.

Авторизація на Brave1 Market відбувається через “Дію”. А чутлива інформація про розробки міститься в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему “Дельта”.

Наразі на маркетплейсі вже є понад 1 000 українських defense tech-розробок. Це БпЛА, наземні роботи, РЕБ/РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ та боєприпаси.

Як придбати техніку

Оберіть товар у відкритому каталозі на сайті або в закритій версії у “Дельті”

Контактуйте напряму з виробником та укладайте угоду

Як продавати на платформі

Пройдіть перевірку на порталі Українського фонду стартапів .

. Надішліть запит на email marketplace@brave1.gov.ua, вказавши у темі “Запит на під’єднання до Brave1”, і додайте підтвердження перевірки