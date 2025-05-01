Київський ресторан Beef увійшов до рейтингу найкращих м’ясних ресторанів світу

226
Валерія Гуржий
share share

Київський ресторан Beef посів 79 місце у рейтингу найкращих м’ясних ресторанів світу 101 World’s Best Steak Restaurants.

До цього рейтингу ресторан потрапив вже вчетверте. До цього у 2022 році посів 76 місце, у 2023-му – 86 місце, а у 2024-му – 68 місце.

BEEF — єдиний стейкхаус України, який має в асортименті мʼясо від провідних ферм зі США, Австралії, Аргентини, Іспанії та Японії. У 2023 році ресторан розпочав виробництво власного українського продукту — мʼяса серії Ukrainian BEEF Selection.

Ресторан BEEF відкрився у 2010 році. Тричі отримував Національну ресторанну премію СІЛЬ у номінації "Найкращий м’ясний ресторан України" (2013, 2016, 2019 рр.). Винну карту ресторану тричі відзначали премією Wine Spectator.

Фото: BEEF

А ви любите стейки?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 травня 2025
share share
Український застосунок PlantIn посів перше місце в рейтингу AppStore Український застосунок PlantIn посів перше місце в рейтингу AppStore Як правильно підібрати автохімію для догляду за авто Як правильно підібрати автохімію для догляду за авто Куди піти у Києві 2-4 травня: ТНМК, AdoptMe Days на ВДНГ та маркети вінтажу Куди піти у Києві 2-4 травня: ТНМК, AdoptMe Days на ВДНГ та маркети вінтажу На розі Хрещатика та Прорізної облаштовують безбар’єрне перехрестя: фото На розі Хрещатика та Прорізної облаштовують безбар’єрне перехрестя: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.