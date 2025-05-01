Київський ресторан Beef увійшов до рейтингу найкращих м’ясних ресторанів світу

Київський ресторан Beef посів 79 місце у рейтингу найкращих м’ясних ресторанів світу 101 World’s Best Steak Restaurants.

До цього рейтингу ресторан потрапив вже вчетверте. До цього у 2022 році посів 76 місце, у 2023-му – 86 місце, а у 2024-му – 68 місце.

BEEF — єдиний стейкхаус України, який має в асортименті мʼясо від провідних ферм зі США, Австралії, Аргентини, Іспанії та Японії. У 2023 році ресторан розпочав виробництво власного українського продукту — мʼяса серії Ukrainian BEEF Selection.

Ресторан BEEF відкрився у 2010 році. Тричі отримував Національну ресторанну премію СІЛЬ у номінації "Найкращий м’ясний ресторан України" (2013, 2016, 2019 рр.). Винну карту ресторану тричі відзначали премією Wine Spectator.

Фото: BEEF