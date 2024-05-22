Київський ресторан BEEF — у рейтингу найкращих стейкхаусів світу

Ресторан BEEF у Києві вже втретє відзначили у міжнародному рейтингу 101 World’s Best Steak Restaurants.

У 2024 році заклад посів 68-ме місце серед найкращих стейкхаусів світу, випередивши минулі показники — 76-те у 2022-му та 86-те у 2023-му.

BEEF — єдиний стейкхаус України, який має в асортименті мʼясо від провідних ферм зі США, Австралії, Аргентини, Іспанії та Японії. У 2023 році ресторан розпочав виробництво власного українського продукту — мʼяса серії Ukrainian BEEF Selection.

Організатори рейтингу 101 World’s Best Steak Restaurants зазначають, що саме європейські стейкхауси сьогодні стають на крок попереду класичних американських. Ресторатори досягають таких результатів, використовуючи локальне мʼясо, нові технології витримки та принцип zero waste, коли в стравах використовують усю тушу, а не окремі частини.

Ресторан BEEF відкрився у 2010 році. Тричі отримував Національну ресторанну премію СІЛЬ у номінації "Найкращий м’ясний ресторан України" (2013, 2016, 2019 рр.). Винну карту ресторану тричі відзначали премією Wine Spectator.

Фото: BEEF