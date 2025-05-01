Український застосунок PlantIn посів перше місце в рейтингу AppStore

Український застосунок PlantIn, який допомагає доглядати за рослинами, посів перше місце в рейтингу AppStore серед конкурентів в ніші Plant Apps, значно обігнав інших.

Про це пише Dev.ua.

Крім того, PlantIn вибивається в лідери й у категорії Education в США, наразі займаючи друге місце.

PlantIn розроблений однойменною IT-компанією, що входить в екосистему Genesis. З моменту запуску він досяг вже понад 35 млн завантажень, вирісши у першому кварталі 2025 року ще на 2,7 млн. Також він отримав відзнаку App of the day у Великій Британії, Канаді, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.