Український застосунок PlantIn посів перше місце в рейтингу AppStore

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Валерія Гуржий
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Український застосунок PlantIn, який допомагає доглядати за рослинами, посів перше місце в рейтингу AppStore серед конкурентів в ніші Plant Apps, значно обігнав інших.

Про це пише Dev.ua.

Крім того, PlantIn вибивається в лідери й у категорії Education в США, наразі займаючи друге місце.

PlantIn розроблений однойменною IT-компанією, що входить в екосистему Genesis. З моменту запуску він досяг вже понад 35 млн завантажень, вирісши у першому кварталі 2025 року ще на 2,7 млн. Також він отримав відзнаку App of the day у Великій Британії, Канаді, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.

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Опубліковано: 01 травня 2025
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