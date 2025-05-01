У Пущі Водиці демонтували останній дореволюційний трамвай "Пульман"

Останній дореволюційний трамвайний вагон "Пульман" демонтували на лісовій трасі в Пущі Водиці.

Про це повідомили у "Київській транспортній спільноті".

Це був останній екземпляр такого трамвая у Києві. Хоч вагон і переробили на тягову підстанцію, він зберігся майже в ідеальному стані з автентичною клепаною рамою. На основі рами можна було відновити вагон у первісному стані. Колії під станцією маркуються 1906 роком.

Як пише "Віледж", також збереглися візки зразка 30-х років, на які ставили "Пульмани" під час капремонту. Зараз усе це порізали й вивезли в невідомому напрямку. Є інформація, що порізати трамвай могли фахівці "Київпастрансу".

Перші чотиривісні трамвайні вагони типу "Пульман" постачали в Київ із німецького міста Нюрнберг (завод MAN) з 1902 по 1913 роки. У 2022 році демонтували таку ж саму тягову підстанцію на 14 лінії, не зберігши оригінальні трамвайні візки та раму трамвая.

Фото: "Віледж"