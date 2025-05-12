Документальний фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA TV

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Валерія Гуржий
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Документальна стрічка "Україна: Ворог у лісі" (Ukraine: Enemy in the Woods) отримала премію BAFTA TV Awards 2025 у категорії "Повнометражний документальний фільм".

Про це повідомили на сайті премії.

Картина розповідає про семитижневу місію, яку в листопаді 2023 року виконував 210-й окремий спецбатальйон Berlingo. Тоді близько сотні солдатів мали захищати ділянку залізничної колії, що проходить через ліс на північний захід від Куп’янська. Якби росіяни захопили її, вони змогли б поповнити запаси та потенційно просунутися до Харкова.

Основу 210-го ОСБ Berlingo становили добровольці, які стали до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення.

Документальний фільм створений BBC Two у співпраці з Hoyo Films. Режисером виступив Джеймі Робертс, а серед продюсерів — Кейт Спанкі, Джонатан Сміт, Клер Вокер і Станіслав Стрілець.

Фото: кадр із фільму

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Опубліковано: 12 травня 2025
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