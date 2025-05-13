На Netflix повернулися російські серіали і фільми

На стрімінговому сервісі Netflix знову доступні російські серіали попри те, що компанія ще у 2022 році вийшла з ринку рф.

Якщо перейти на вкладку "російські фільми та серіали" та обрати мовою інтерфейсу російську або англійську, то буде доступно 4 серіали: "Эпидемия", "Лучше, чем люди", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Серебряные коньки", фільм "Чернобыль" і британсько-російський веб-серіал Om Nom Stories. Всі ці продукти були зняті та вперше з'явилися на платформі до 2022 року.

А от, якщо мова інтерфейсу українська, то доступно буде лише два продукти — серіал "До озера" ("Эпидемия" в оригіналі) та веб-серіал Om Nom Stories.

Рік тому у медіа була інформація, що для деяких фільмів та серіалів став доступний російськомовний дубляж. У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу або російських серіалів, не робили.

Нагадаємо, Netflix пішов з російського ринку у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії до України. Тоді компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися, а існуючі втратять доступ після закінчення поточного платіжного циклу.