На Netflix повернулися російські серіали і фільми

1091
Валерія Гуржий
share share

На стрімінговому сервісі Netflix знову доступні російські серіали попри те, що компанія ще у 2022 році вийшла з ринку рф.

Якщо перейти на вкладку "російські фільми та серіали" та обрати мовою інтерфейсу російську або англійську, то буде доступно 4 серіали: "Эпидемия", "Лучше, чем люди", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Серебряные коньки", фільм "Чернобыль" і британсько-російський веб-серіал Om Nom Stories. Всі ці продукти були зняті та вперше з'явилися на платформі до 2022 року.

А от, якщо мова інтерфейсу українська, то доступно буде лише два продукти — серіал "До озера" ("Эпидемия" в оригіналі) та веб-серіал Om Nom Stories.

Рік тому у медіа була інформація, що для деяких фільмів та серіалів став доступний російськомовний дубляж. У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу або російських серіалів, не робили.

Нагадаємо, Netflix пішов з російського ринку у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії до України. Тоді компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися, а існуючі втратять доступ після закінчення поточного платіжного циклу.

А ви бойкотуєте російські продукти?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 травня 2025
share share
"Мирні люди" та "БожеВільні": назвали номінантів на премію "Золота Дзиґа" "Мирні люди" та "БожеВільні": назвали номінантів на премію "Золота Дзиґа" У Львові почали озеленювати підстанції виноградом і плющем У Львові почали озеленювати підстанції виноградом і плющем В Україні вийшла друком перша книга з вишивкою замість ілюстрацій В Україні вийшла друком перша книга з вишивкою замість ілюстрацій Роботи українських митців вдруге представили на міжнародній виставці Triennale di Milano Роботи українських митців вдруге представили на міжнародній виставці Triennale di Milano
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.