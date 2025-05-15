adidas та Abbey Road відкривають студію звукозапису для молодих артистів в Манчестері

У серпні в просторі Co-op Live у Манчестері запрацює студія звукозапису The adidas Originals Recording Studio. Це спільний проєкт Abbey Road Studios та adidas, створений для підтримки молодих музикантів, пише Billboard.

Простір спроєктували техніки та звукорежисери Abbey Road, “використовуючи сучасне обладнання і перевірені методики звукозапису”. На місці працюватимуть фахівці, які консультуватимуть артистів і допомагатимуть їм у запису.

Це перша у світі студія Abbey Road за межами Лондона. Її зможуть відвідувати молоді артисти, зокрема учасники програм Amplify та Equalise від Abbey Road, а також ініціативи Factory Sounds від Factory International, що допомагає музикантам із графства Великий Манчестер.

"Відкриття adidas Originals Recording Studio в Манчестері — одному з найвідоміших музичних міст світу — продовжує нашу давню спадщину в музиці, що бере початок з 1960-х і відтоді формує культуру різних жанрів і поколінь. У партнерстві з Co-op Live та Abbey Road Studios простір підтримає нову генерацію талантів і допоможе їм розвиватися у сучасній музичній індустрії", — прокоментував подію віцепрезидент бренду adidas Кріс Волш.

adidas та Abbey Road співпрацюють не вперше. У 2022 році разом з MTV вони запустили проєкт MTV Originals, в межах якого британські артисти перезаписали трек Radio Gaga гурту Queen із Роджером Тейлором.

Фото: Billboard / DTF Magazine