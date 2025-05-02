Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив попап у Нью-Йорку

Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив перший попап у Нью-Йорку.

Про це пише телеграм-канал “Жирним Шрифтом”.

Тимчасовий простір працюватиме з 1 до 26 травня в районі SoHo у співпраці з командою концепт-стору The Canvas.

Попап оформили у впізнаваній естетиці Grains de Verre — з вінтажними меблями, скульптурними постаментами, дзеркалами, фактурними тканинами та елементами з мармуру й латуні.

У межах проєкту бренд представить нову лінійку прикрас New York — чокери та багатошарові браслети з масивних срібних намистин.

Нагадаємо, що раніше український бренд прикрас Guzema Fine Jewelry відкривав попап у Нью-Йорку

Фото: Grains de Verre