Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив попап у Нью-Йорку

22
Ірина Маймур
share share

Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив перший попап у Нью-Йорку.

Про це пише телеграм-канал “Жирним Шрифтом”.

Тимчасовий простір працюватиме з 1 до 26 травня в районі SoHo у співпраці з командою концепт-стору The Canvas.

Попап оформили у впізнаваній естетиці Grains de Verre — з вінтажними меблями, скульптурними постаментами, дзеркалами, фактурними тканинами та елементами з мармуру й латуні.

У межах проєкту бренд представить нову лінійку прикрас New York — чокери та багатошарові браслети з масивних срібних намистин.

Нагадаємо, що раніше український бренд прикрас Guzema Fine Jewelry відкривав попап у Нью-Йорку

Фото: Grains de Verre

Пишаєтеся українськими брендами?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 травня 2025
share share
В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є Lviv Croissants відкрилися у Сеулі: це їх перша пекарня в Азії Lviv Croissants відкрилися у Сеулі: це їх перша пекарня в Азії У Києві з’явилася інтерактивна мапа майданчиків для вигулу собак У Києві з’явилася інтерактивна мапа майданчиків для вигулу собак Американська художниця Барбара Крюгер перетворила потяг "Укрзалізниці" на артоб'єкт Американська художниця Барбара Крюгер перетворила потяг "Укрзалізниці" на артоб'єкт
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.