Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив попап у Нью-Йорку
Український бренд прикрас Grains de Verre відкрив перший попап у Нью-Йорку.
Про це пише телеграм-канал “Жирним Шрифтом”.
Тимчасовий простір працюватиме з 1 до 26 травня в районі SoHo у співпраці з командою концепт-стору The Canvas.
Попап оформили у впізнаваній естетиці Grains de Verre — з вінтажними меблями, скульптурними постаментами, дзеркалами, фактурними тканинами та елементами з мармуру й латуні.
У межах проєкту бренд представить нову лінійку прикрас New York — чокери та багатошарові браслети з масивних срібних намистин.
Нагадаємо, що раніше український бренд прикрас Guzema Fine Jewelry відкривав попап у Нью-Йорку
Фото: Grains de Verre
Опубліковано: 02 травня 2025