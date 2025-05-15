Таро на основі українського фольклору зібрало $140 тисяч на Kickstarter за тиждень: коли чекати

На платформі Kickstarter успішно профінансували проєкт Old God’s Temple — авторську колоду Таро української художниці Марії Тобішек, пише dev.uа.

За тиждень ініціатива зібрала $141 106 від 1964 бекерів, що в понад 10 разів перевищило початкову мету. Кампанія стартувала 8 травня.

Марія Тобішек десять років вивчала український фольклор, збираючи в архівах бібліотек та роботах дослідників історії та легенди з різних куточків країни. Художниця почала ілюструвати ці сюжети, що передавалися з покоління в покоління, і шукала спосіб розповісти про них світові. Так з’явилася ідея створити колоду Таро — інструмент, здатний передати глибину української міфології.

Колода "Українська ніч" — це 80 ілюстрованих карт, створених на основі українського фольклору. Окрім традиційних 78 карт, до набору входять дві додаткові: "Квітка папороті", яка має особливе символічне значення в українській міфології, і таємна карта, яка буде розкрита пізніше.

Карти надруковані на картоні з лляним покриттям.

Разом із Марією над проєктом працюють її партнер — дизайнер і фотограф Джонатан Тобішек, а також австрійська студія Causa Creations.

До колоди пропонують ексклюзивні доповнення — свічки з бджолиного воску, ладан, деревʼяну скриньку та вівтарну тканину, виготовлені вручну українськими майстрами.

Випуск таро запланований на лютий–березень 2026 року. Її орієнтовна роздрібна ціна становитиме близько 60 євро. Наразі ж колоду можна придбати за передзамовленням удвічі дешевше.

У майбутньому карти будуть доступні в онлайн-магазині авторки, а також у дистрибʼюторів у Європі та Північній Америці.

"Ми ще шукаємо різні варіанти продажу колоди в Україні. Тож, якщо є власники магазинів, які хотіли би продавати нашу колоду, вони можуть написати нам", — зазначила Марія в коментарі БЖ.