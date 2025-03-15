Українська настільна гра про Гуцульщину зібрала понад 52 000 доларів на Kickstarter

Львівська студія boardova успішно запустила англійську версію настільної гри “Арідник” на платформі Kickstarter.

Про це повідомили "Еспресо.Захід" у студії.

Гра, натхненна гуцульськими легендами та українським мальописом від UA Comix, наразі зібрала на Kickstarter понад 52 000 доларів.

У “Аріднику” гравці стають вівчарями, які ведуть отари овець через карпатські ріки, ліси та полонини. На цьому шляху вони зустрічають міфічних духів Карпат – Арідника, Бога, Алея, Вовка та інших.

До набору входять:

дерев’яні фігурки духів і вівчарів,

понад 100 великих карт з ілюстраціями Людмили Самусь,

кілька режимів гри – змагальний, кооперативний та соло.

Більшість гравців, які підтримали проєкт, мають українське коріння й хочуть передати культуру своїм родинам. Інші ж прагнуть більше дізнатися про справжню історію України через гру.

Кампанія зі збору коштів на Kickstarter триватиме до 11 квітня. Відвідати сторінку гри можна за посиланням.

Фото: boardova