Українська настільна гра про Гуцульщину зібрала понад 52 000 доларів на Kickstarter
Львівська студія boardova успішно запустила англійську версію настільної гри “Арідник” на платформі Kickstarter.
Про це повідомили "Еспресо.Захід" у студії.
Гра, натхненна гуцульськими легендами та українським мальописом від UA Comix, наразі зібрала на Kickstarter понад 52 000 доларів.
У “Аріднику” гравці стають вівчарями, які ведуть отари овець через карпатські ріки, ліси та полонини. На цьому шляху вони зустрічають міфічних духів Карпат – Арідника, Бога, Алея, Вовка та інших.
До набору входять:
- дерев’яні фігурки духів і вівчарів,
- понад 100 великих карт з ілюстраціями Людмили Самусь,
- кілька режимів гри – змагальний, кооперативний та соло.
Більшість гравців, які підтримали проєкт, мають українське коріння й хочуть передати культуру своїм родинам. Інші ж прагнуть більше дізнатися про справжню історію України через гру.
Кампанія зі збору коштів на Kickstarter триватиме до 11 квітня. Відвідати сторінку гри можна за посиланням.
Фото: boardova