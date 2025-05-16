Лампу архітектора Френка Ллойда Райта продали за рекордні $7,5 млн: чим вона особлива

На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продали найдорожчу роботу американського архітектора-новатора Френка Ллойда Райта — його лампа з подвійною основою пішла з молотка за $7,5 млн.

Востаннє її виставляли на аукціон у 2002 році — тоді вона пішла за $1,98 млн. Попередній рекорд Райта на аукціонах становив $2,9 млн за інший світильник — стельову лампу 1902 року, продану в 2023-му.

Райт спроєктував лампу з подвійною основою у 1903 році для будинку Сьюзен Лоренс Дейни в Спрінгфілді. Архітектор і його студія виготовили для цього дому понад сто меблевих предметів і більше 450 декоративних скляних елементів — вікон, дверей і світильників.

Усього було створено лише дві такі лампи, і це — єдиний екземпляр, що лишився у приватній колекції. Інша зберігається в музеї Dana-Thomas House Foundation.

Лампа виготовлена зі скла та бронзи, її абажур прикрашений геометричним візерунком, натхненним рослиною сумах, що росте в американських преріях. Скло переливається й змінює колір залежно від освітлення — бірюзовим, фуксією, лавандовим, смарагдовим і золотим.

Деякі частини лампи рухаються: дві вертикальні панелі з блакитно-зеленого скла на шарнірах. У Sotheby’s припускають, що ці панелі можуть відсилати до японських ширм шьодзі, які, згідно з повір’ями, відлякують злих духів. Райт захоплювався ними під час поїздок до Японії.

За словами голови аукціонного дому Джодді Поллака, ця лампа залишається “однією з найвидатніших ікон дизайну, створеною, ймовірно, найвпливовішим архітектором нашого покоління”.

Також під час вечірніх торгів Now & Contemporary продали роботу Untitled американського художника Жана-Мішеля Баскія, що понад 30 років зберігалася в одній колекції. Вона пішла з молотка за $13,7 млн (з урахуванням комісії — $16,4 млн).

До того ж продали за $13 млн картину Джорджії О’Кіф “Листя рослини”. Полотно було створене незабаром після повернення художниці з Гаваїв. Це одна з лише двох відомих робіт, у яких О’Кіф зобразила гавайську рослинність уже у своїй студії в Нью-Мексико.

Фото: Sotheby’s