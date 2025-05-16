Музей Івана Гончара оцифрував 100 автентичних вишитих сорочок

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Ірина Маймур
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До Дня вишиванки і Дня сімʼї Музей Івана Гончара оновив свою цифрову колекцію — на сайті вже можна переглянути 50 вишитих сорочок. Це чоловічі, жіночі та дитячі зразки, що відображають традиції різних регіонів України.

До колекції увійшли як більш ранні експонати, зібрані самим Іваном Гончаром, так і нові цінні надходження, зокрема й сорочки, врятовані проєктом “Спільний спадок”.

Географія вишиванок охоплює майже всю країну. Представлені зразки з Житомирської, Волинської, Полтавської, Київської, Тернопільської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької та Закарпатської областей.

Кошти на оцифрування збірки зібрали на різдвяному "Куражі". Над проєктом працювала команда музею: Вікторія Куцурук, Ольга Ромаш, Олександра Сторчай і Ганна Кошманенко. Технічну підтримку для онлайн-платформи надали Богдан Гдаль і Тарас Капущак.

На сайті вже доступна перша половина колекції. Ще 50 сорочок з’являться найближчим часом, а протягом наступних двох місяців планують опублікувати ще кілька сотень зразків із архівів та фондової збірки.

“Можливо, одна з сорочок стане зразком і натхненням для вашої першої вишитої сорочки для себе чи близької людини. Запрошуємо досліджувати оцифровані зразки, милуватися красою, відшивати нові та продовжувати традицію", — зазначають автори проєкту.

Фото: Музей Івана Гончара

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Опубліковано: 16 травня 2025
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