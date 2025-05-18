Останній дерев'яний водяний млин Київщини визнали об'єктом культурної спадщини

603
Валерія Гуржий
share share

Консультативна рада Департаменту культури і туризму Київської ОДА визнала об'єктом культурної спадщини останній дерев'яний водяний млин Київщини, який розташований в селі Семенівка.

Далі опублікують картку пам'ятки і включать млин у реєстр пам'яток.

Згідно зі збереженими документами млин був побудований у 1810 році. Він є на плані 1825 року та на картах 1860-х і 1810 року. У 1954 році млин поновлювався чи перебудовувався, вірогідно переносився на інше місце, трохи униз за течією річки Красної, що не применшує його цінності, адже це типова практика для зрубних дерев'яних будівель.

Семенівський млин – унікальна пам'ятка господарської архітектури і традицій зведення водяних млинів.

Раніше ми писали, що цей млин почали рятувати активісти. До цього до цього Обухівська міська рада вже збирала комісію, на якій визначила, що млин не є об'єктом культурної спадщини і не має архітектурної та історичної цінності. Активісти наголосили на тому, що міськрада не мала на це повноважень, адже це мають робити фахівці пам'яткоохоронці, а не чиновники. Це чітко прописано у Законі України "Про охорону культурної спадщини".

Фото: Україна Інкогніта

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 травня 2025
share share
У Варшаві відкрився перший заклад Mimosa Brooklyn Pizza У Варшаві відкрився перший заклад Mimosa Brooklyn Pizza У світі відзначають День музеїв: які музеї можна відвідати безкоштовно у Києві У світі відзначають День музеїв: які музеї можна відвідати безкоштовно у Києві Час лікує та вилизує: художник Ян Бачинський перетворює особисті речі на артоб’єкти Час лікує та вилизує: художник Ян Бачинський перетворює особисті речі на артоб’єкти Музей Івана Гончара оцифрував 100 автентичних вишитих сорочок Музей Івана Гончара оцифрував 100 автентичних вишитих сорочок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.