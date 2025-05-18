Останній дерев'яний водяний млин Київщини визнали об'єктом культурної спадщини

Консультативна рада Департаменту культури і туризму Київської ОДА визнала об'єктом культурної спадщини останній дерев'яний водяний млин Київщини, який розташований в селі Семенівка.

Далі опублікують картку пам'ятки і включать млин у реєстр пам'яток.

Згідно зі збереженими документами млин був побудований у 1810 році. Він є на плані 1825 року та на картах 1860-х і 1810 року. У 1954 році млин поновлювався чи перебудовувався, вірогідно переносився на інше місце, трохи униз за течією річки Красної, що не применшує його цінності, адже це типова практика для зрубних дерев'яних будівель.

Семенівський млин – унікальна пам'ятка господарської архітектури і традицій зведення водяних млинів.

Раніше ми писали, що цей млин почали рятувати активісти. До цього до цього Обухівська міська рада вже збирала комісію, на якій визначила, що млин не є об'єктом культурної спадщини і не має архітектурної та історичної цінності. Активісти наголосили на тому, що міськрада не мала на це повноважень, адже це мають робити фахівці пам'яткоохоронці, а не чиновники. Це чітко прописано у Законі України "Про охорону культурної спадщини".

Фото: Україна Інкогніта