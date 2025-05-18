У Варшаві відкрився перший заклад Mimosa Brooklyn Pizza

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Валерія Гуржий
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У центрі Варшави, недалеко від Палацу культури та науки відкрився заклад Mimosa Brooklyn Pizza.

У меню є багато видів піци, супів, пасти, стартерів, салатів, алкогольних та безалкогольних напоїв.

Ціни: моцарела фрі – 28 злотих, гарячий томатний суп з креветками та рісоні – 36 злотих, карбоната – 48 злотих, різото з томленими телячими щічками – 49 злотих, пиріг з пряною вишнею та морозивом – 36 злотих, піца з хрустким беконом та карамелізованою цибулею – 48 злотих, піца з куркою, броколі та копченим халапеньйо – 47 злотих, чотири сири та гострий мед – 44 злотих, лимонади – від 21 злотого, кава – від 12 злотих. На момент написання статті курс злотого становить 10,89 гривні.

Графік роботи: щодня з 12:00 до 22:00

Де: Варшава, vul. Chmielna 28

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Фото: Mimosa Brooklyn Pizza

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Опубліковано: 18 травня 2025
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