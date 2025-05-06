"Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції

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Ірина Маймур
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Українська мережа "Пʼяна Вишня", що входить до Львівського ресторанного холдингу !FEST, відкриває перший заклад у Франції.

10 травня бар із фірмовою вишнівкою запрацює в центрі Бордо на вулиці rue Saint Catherine, повідомила компанія в пресрелізі.

Бордо стане десятою країною, де працює "Пʼяна Вишня". У мережі зазначають, що новий бар — це не просто розширення географії, а ще один крок до популяризації української культури за кордоном.

Нову точку відкриють у туристичному районі міста, відомого своїми винними маршрутами й гастрономічними традиціями. У компанії вважають, що формат затишного атмосферного бару з авторською вишнівкою добре впишеться в локальний контекст, де багато гостей із Великої Британії, США та Іспанії.

Раніше ми писали, що у 2024 році “Пʼяна вишня” закрила свій перший заклад у Лондоні. Він був розташований за адресою Мур-стрит, 10.

Фото: "Пʼяна Вишня"

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Опубліковано: 06 травня 2025
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