"Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції

Українська мережа "Пʼяна Вишня", що входить до Львівського ресторанного холдингу !FEST, відкриває перший заклад у Франції.

10 травня бар із фірмовою вишнівкою запрацює в центрі Бордо на вулиці rue Saint Catherine, повідомила компанія в пресрелізі.

Бордо стане десятою країною, де працює "Пʼяна Вишня". У мережі зазначають, що новий бар — це не просто розширення географії, а ще один крок до популяризації української культури за кордоном.

Нову точку відкриють у туристичному районі міста, відомого своїми винними маршрутами й гастрономічними традиціями. У компанії вважають, що формат затишного атмосферного бару з авторською вишнівкою добре впишеться в локальний контекст, де багато гостей із Великої Британії, США та Іспанії.

Раніше ми писали, що у 2024 році “Пʼяна вишня” закрила свій перший заклад у Лондоні. Він був розташований за адресою Мур-стрит, 10.

Фото: "Пʼяна Вишня"