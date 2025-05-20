Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття: фото

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Валерія Гуржий
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У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрили відновлений шинок із села Бабанка на Черкащині, який став частиною постійної експозиції.

Будівля є архітектурною перлиною кінця XIX століття, зазначають у музеї. Ідея щодо її збереження з’явилася ще у 1970-му, а зараз після тривалої реставрації шинок відкрили для відвідувачів.

Шинок із заїздом — рідкісний формат. У таких закладах подорожні могли не лише підкріпитися чи перепочити, а й залишитися на кілька днів. Саме тому в музеї намагалися зберегти все до найменших деталей: автентичне розташування лав, столів, печі, традиційні предмети побуту — аби відвідувачі змогли відчути дух українського села кінця ХІХ століття.

Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України

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Опубліковано: 20 травня 2025
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