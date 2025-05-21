Що купити до Дня Києва: 9 українських брендів із речами, натхненними столицею

До Дня Києва підготували добірку українських брендів, які перетворюють любов до міста на стильні речі.

Cote & Jeunot

Cote & Jeunot — це авторські срібні прикраси від Олени Ястреб. Бренд регулярно створює прикраси, що символізують Київ.

Серед наших фаворитів — срібний підвіс у формі дутого каштана, асиметричні сережки-листочки каштана зі срібла й у позолоті, а також срібний підвіс у формі жетона метро “Мій Київ”.

Цьогоріч бренд зробив підвіси у формі каштана з вогняним сяючим центром "Київ Барвистий".

Ціни: срібний підвіс-жетон “Мій Київ” — 2 090 грн, асиметричні сережки-листочки в позолоті — 3 090 грн

Де купити: на сайті; у шоурумах (Київ, простір Osobnyak, вул. Кожумʼяцька, 12Г; Style Insider, вул. Рейтарська, 21/13; Харків, Utopia 8, вул. Пушкінська, 72; Kozaderezza, вул. Сумська, 77/79; Одеса, Utopia 8, вул. Жуковського, 32; Slash dot Dash, вул. Жуковського, 32)

Sophia Hotel x Have A Rest

Бренди Have A Rest і Sophia Hotel Kyiv створили колаборацію, щоб зізнатися в коханні Києву.

До колекції увійшли сумка-шопер, пляшка для води й резинка для волосся. Кожен аксесуар доповнює мапа з маршрутом дослідження Софії Київської від авторки проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко.

Ціни: сумка-шопер — 2 000 грн, пляшка для води — 1 400 грн

Де купити: на сайті

Support by Poustovit

Створений дизайнеркою Лілією Пустовіт проєкт Support by Poustovit об’єднує street fashion, патріотизм і київську символіку. У колекціях — худі, футболки, бейсболки, лонгсліви, сорочки й штани. Речі прикрашені вишитим листком каштана, світловідбивними елементами й написами “правий берег лівий берег”.

Торік бренд представив дроп, присвячений столичним мостам. Першим став Русанівський метроміст — його зображення з’явилося на чорних і білих футболках. Дизайн створила графікиня Марія Прокопенко, поєднавши мости з тестами Роршаха. Це підкреслює, як колективне може бути глибоко особистим. А симетрія тесту додає ще один сенс — єднання лівого й правого берегів Києва, які ніби відзеркалюють один одного.

Ціни: білий оверсайз-лонгслів із принтом “правий берег лівий берег” — 1 600 грн, чорна бейсболка з каштаном — 950 грн

Де купити: на сайті

Cultoni

Kyiv Digital Cake — свіжа колекція бренду Cultoni, натхненна Києвом нульових. У ній дизайнери згадують поліфонічні дзвінки, повільний інтернет і час, коли життя вирувало на вулицях. Колекція поєднує естетику початку цифрової епохи з київськими образами.

Центральний елемент дропу — культовий київський торт, стилізований у вигляді пікселів, кольорів і текстур. Його відтінки зʼявляються у віскозних штанах, прозорих лляних костюмах і денімі. Символи столиці — каштанові візерунки — використані на майках, сорочках і футболках slim fit, ніби взятих із гардеробу київських рейверів 2000-х.

Ціни: поло зеленого кольору з нашивкою у вигляді каштана — 3 600 грн, футболка oversize Kyiv Cake — 1 800 грн, картата сорочка з тонкою вишивкою каштана — 3 200 грн

Де купити: на сайті

MustHave

Бузок, що росте під під’їздом. Каштан на шкільному подвір’ї. Балкон, де ловиш запах весни, змішаний із вечірніми розмовами сусідів. Бренд MustHave зібрав ці образи в дропі «Київ тримає» до Дня міста.

У центрі колекції — знайомі всім бузок і каштан. Вони з’являються на футболках, хустках зі штучного шовку та бейсболках.

Ціни: блакитна хустка зі штучного шовку “Каштан” — 799 грн, блакитна футболка вільного крою “Бузок” — 1 599 грн, бейсболка молочного кольору “Київ тримає” — 999 грн

Де купити: на сайті

VILKHOVETSKA

Художниця Катерина Вільховецька створила дукач “Каштан” після роботи у Лаврських художніх майстернях — найстаріших мистецьких студіях Києва.

Він виконаний у формі каштанового листка — символу міста. Прикраса є у двох розмірах (5,6 см і 4,3 см) і двох кольорах: сріблястому (нейзильбер) та золотистому (латунь). У комплекті — тканинна торбинка, стрічки для носіння й коробка з ручним відбитком каштана.

Ціни: дукач у розмірі 5,6 см — 1 760 грн, дукач у розмірі 4,3 см — 1 350 грн

Де купити: в Instagram

Softmaps

У Softmaps хочуть, щоб із подорожей привозили не випадкові сувеніри, а речі, які справді мають значення. Спочатку це були подушки з вишивкою пам’яток. Після початку повномасштабної війни зʼявилися хустки і твіллі з улюбленими місцями українських міст.

На моделях серії “Мій Київ” можна побачити знайомі кожному символи: перепічку, каштан, фунікулер і Софію Київську. Малюнки друкують на штучному шовку (віскозі), а хустки і твіллі доступні у кількох кольорах, зокрема блакитному й смарагдовому. Їх можна носити як аксесуар на шиї, зап’ясті, у волоссі або на сумці.

Ціни: блакитно-бежева хустка “Мій Київ” — 790 грн, твіллі “Мій Київ” смарагдового кольору — 490 грн

Де купити: на сайті

Algorithm

Бренд Algorithm виріс із ностальгії за нульовими — часами, коли були телевізори з кінескопом, 32-бітні приставки й вечірні поїздки на скейті до набережної.

У колекціях — вельветові кепки з написом Thanks Kyiv, поясна сумка з картою столиці та футболка із зображенням “Батьківщини-Матері”. Остання — це колаборація з артистом Gera Gerc і дизайнером Shu.

Ціни: поясна сумка — $45, футболка з принтом «Батьківщина-Мати» — $35, кепка Thanks Kyiv — $35

Де купити: на сайті

Honorovi

Honorovi — невеликий український streetwear-бренд, який створює лаконічні колекції з чітким меседжем. Заснований у 2018 році проєкт об’єднав дизайнерів, для яких важливо не просто “красиво”, а й про сьогоднішню Україну — чесно, сміливо та зі смаком.

Одна з таких речей — футболка кольору айворі з принтом за мотивами старовинної акварелі. На ній — Лавра й Поділ, побачені з лівого берега Дніпра.

Ціни: футболка “Гора Печерська” — 2 480 грн

Де купити: на сайті

Фото: сайти брендів; KAPSULA