Український виробник кави випустив дріп-бокс із фасадами Харкова

Українська компанія Wonder&Full Coffee Roasters запустила благодійний проєкт "Фасади&Люди&Кава", присвячений архітектурі Харкова.

Проєкт розповідає історії про місто через його історичні фасади, які щодня знищує ворог. До боксу входить 8 дріпів кави, натхненних духом кожного місця, 8 листівок з розповідями про харківські будівлі та стікери.

Купити такий дріп-бокс можна за посиланням. Вартує він 700 гривень.

Частина прибутку від кожного боксу передається до благодійного фонду "Волонтерська", який допомагає цивільним і військовим у регіоні.

Фото: Wonder&Full Coffee Roasters