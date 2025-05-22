Український виробник кави випустив дріп-бокс із фасадами Харкова
Українська компанія Wonder&Full Coffee Roasters запустила благодійний проєкт "Фасади&Люди&Кава", присвячений архітектурі Харкова.
Проєкт розповідає історії про місто через його історичні фасади, які щодня знищує ворог. До боксу входить 8 дріпів кави, натхненних духом кожного місця, 8 листівок з розповідями про харківські будівлі та стікери.
Купити такий дріп-бокс можна за посиланням. Вартує він 700 гривень.
Частина прибутку від кожного боксу передається до благодійного фонду "Волонтерська", який допомагає цивільним і військовим у регіоні.
Фото: Wonder&Full Coffee Roasters
Опубліковано: 22 травня 2025
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