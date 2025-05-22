Український виробник кави випустив дріп-бокс із фасадами Харкова

75
Валерія Гуржий
share share

Українська компанія Wonder&Full Coffee Roasters запустила благодійний проєкт "Фасади&Люди&Кава", присвячений архітектурі Харкова.

Проєкт розповідає історії про місто через його історичні фасади, які щодня знищує ворог. До боксу входить 8 дріпів кави, натхненних духом кожного місця, 8 листівок з розповідями про харківські будівлі та стікери.

Купити такий дріп-бокс можна за посиланням. Вартує він 700 гривень.

Частина прибутку від кожного боксу передається до благодійного фонду "Волонтерська", який допомагає цивільним і військовим у регіоні.

Фото: Wonder&Full Coffee Roasters

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 травня 2025
share share
Куди піти на День Києва: "Жадан і Собаки", кінофестивалі та ювілей Житнього ринку Куди піти на День Києва: "Жадан і Собаки", кінофестивалі та ювілей Житнього ринку З'явився застосунок, що підбирає образи залежно від події та погоди: як він працює З'явився застосунок, що підбирає образи залежно від події та погоди: як він працює LEGO випустить набір із вінтажним торговим автоматом для мініфігурок LEGO випустить набір із вінтажним торговим автоматом для мініфігурок Що купити до Дня Києва: 9 українських брендів із речами, натхненними столицею Що купити до Дня Києва: 9 українських брендів із речами, натхненними столицею
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.