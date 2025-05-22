З'явився застосунок, що підбирає образи залежно від події та погоди: як він працює

Засновник виробництва напівфабрикатів "Гудфуд Вдома" Олександр Гудков і директорка з креативних комунікацій інвестгрупи Roosh Олександра Бородіна запустили застосунок для підбору одягу See Me.

Про це пише Forbes Ukraine.

Застосунок автоматично підбирає одяг із урахуванням погоди та події — на основі особистого фотоархіву користувача. Власник акаунту завантажує наявні фото готових образів із галереї, а застосунок підбирає один із них відповідно до погоди. Засновники See Me переконані, що людей зацікавить просте рішення без складних алгоритмів.

У розроблення додатка партнери вклали $30 тисяч. Технічну частину віддали на аутсорс компанії Maximus, що спеціалізується на мобільних додатках і сайтах. Стартап орієнтується на ринки України, Німеччини, Франції, Великої Британії та країн Скандинавії.

На старті See Me — безкоштовний. Гудков і Бородіна хочуть для початку залучити 20 тисяч користувачів, а тоді вже ухвалювати рішення щодо монетизації. Засновники застосунку розглядають варіанти вводити в нього рекламу або преміальні функції. Інша ідея — платна підписка на користувачів, стиль яких подобається.

Фото: Forbes Ukraine, See Me