Експериментальний "Активний Парк" відкрили у Бородянці: що там є

У Бородянці до річниці визволення міста від російської окупації відкрили тимчасовий експериментальний "Активний Парк", який поки що працюватиме у тестовому режимі.

Про це повідомили у Big City Lab.

Тестовий формат дозволить зрозуміти, які активності найбільше цікавлять місцевих мешканців і які види спорту варто врахувати, втілюючи постійне рішення. Над створенням парку працювали урбан-бюро Big City Lab, ГО Urban Reform та платформи вуличних культур Street Culture.

Тестовий парк включає:

Памп-трек і рампу;

Стритбольний майданчик 3х3;

Поле для футболу 3×3 та панна-футболу;

Столи для настільного тенісу;

Зону стрит-воркауту;

Дитячий майданчик.

Фото: Big City Lab