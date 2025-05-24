Експериментальний "Активний Парк" відкрили у Бородянці: що там є
У Бородянці до річниці визволення міста від російської окупації відкрили тимчасовий експериментальний "Активний Парк", який поки що працюватиме у тестовому режимі.
Про це повідомили у Big City Lab.
Тестовий формат дозволить зрозуміти, які активності найбільше цікавлять місцевих мешканців і які види спорту варто врахувати, втілюючи постійне рішення. Над створенням парку працювали урбан-бюро Big City Lab, ГО Urban Reform та платформи вуличних культур Street Culture.
Тестовий парк включає:
- Памп-трек і рампу;
- Стритбольний майданчик 3х3;
- Поле для футболу 3×3 та панна-футболу;
- Столи для настільного тенісу;
- Зону стрит-воркауту;
- Дитячий майданчик.
Фото: Big City Lab
Опубліковано: 24 травня 2025