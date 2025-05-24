Експериментальний "Активний Парк" відкрили у Бородянці: що там є

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Валерія Гуржий
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У Бородянці до річниці визволення міста від російської окупації відкрили тимчасовий експериментальний "Активний Парк", який поки що працюватиме у тестовому режимі.

Про це повідомили у Big City Lab.

Тестовий формат дозволить зрозуміти, які активності найбільше цікавлять місцевих мешканців і які види спорту варто врахувати, втілюючи постійне рішення. Над створенням парку працювали урбан-бюро Big City Lab, ГО Urban Reform та платформи вуличних культур Street Culture.

Тестовий парк включає:

  • Памп-трек і рампу;
  • Стритбольний майданчик 3х3;
  • Поле для футболу 3×3 та панна-футболу;
  • Столи для настільного тенісу;
  • Зону стрит-воркауту;
  • Дитячий майданчик.

Фото: Big City Lab

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Опубліковано: 24 травня 2025
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