Чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів

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Ірина Маймур
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На аукціоні RM Sotheby’s продали болід Ferrari F2001, за кермом якого Міхаель Шумахер у 2001 році виграв Гран-прі Монако та Угорщини і здобув титул чемпіона світу.

Про це пише The New York Times.

Автомобіль пішов із молотка за $18,1 мільйона. Це найдорожча машина, якою керував легендарний пілот, продана на аукціоні.

Попередній рекорд для болідів німця був встановлений у 2022 році, коли за "Феррарі" F2003 заплатили $13,2 мільйона.

Торги розгорнулися між двома учасниками — один був присутній у залі, інший робив ставки телефоном. Стартова ціна складала трохи понад $9 мільйонів.

У підсумку болід придбав учасник, який був у залі. Його ім’я традиційно не розкривають.

Чемпіонський болід Ferrari F2001, який довго перебував у приватній колекції, відреставрували у 2025 році. Тепер машина придатна до заїздів, і новий власник зможе випробувати її на треку.

Ferrari випустила всього 11 екземплярів моделі F2001. Над її створенням працювали головний інженер Росс Браун, нинішній директор “Формули-1”, та легендарний конструктор Рорі Бірн.

Цей Ferrari став четвертим за вартістю гоночним автомобілем, коли-небудь проданим на аукціонах. Рекорд досі утримує Mercedes W196 Streamliner, який у 1950-х роках пілотували Хуан Мануель Фанхіо та Стірлінг Мосс. У 2025-му його продали за понад $52,5 мільйона.

Фото: RM Sothebyʼs; Getty Images

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Опубліковано: 26 травня 2025
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