Nike випустить кросівки в колаборації з LEGO: як вони виглядають
Компанії Nike та LEGO представили спільну модель кросівок Air Max Dn у кольорі "Tour Yellow", яка надійде у продаж у серпні 2025 року, пише Sneaker Bar Detroit.
Це перша колаборація двох брендів у рамках багаторічного партнерства, спрямованого на поєднання творчості та спорту.
Кросівки виконані в яскраво-жовтому кольорі та мають текстуровану поверхню, що нагадує LEGO-цеглинки. На язичку розміщено логотип LEGO, а в повітряних подушках Air Max — зображення мініфігурок.
Модель оснащена технологією амортизації Air Max Dn, вперше представленою на Air Max Day 2024 року.
До пари додається спеціальна коробка з розкладним відсіком для зберігання деталей LEGO.
Орієнтовна вартість кросівок — $155.
Фото: Nike
Опубліковано: 27 травня 2025