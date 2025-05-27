Nike випустить кросівки в колаборації з LEGO: як вони виглядають

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Ірина Маймур
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Компанії Nike та LEGO представили спільну модель кросівок Air Max Dn у кольорі "Tour Yellow", яка надійде у продаж у серпні 2025 року, пише Sneaker Bar Detroit.

Це перша колаборація двох брендів у рамках багаторічного партнерства, спрямованого на поєднання творчості та спорту.

Кросівки виконані в яскраво-жовтому кольорі та мають текстуровану поверхню, що нагадує LEGO-цеглинки. На язичку розміщено логотип LEGO, а в повітряних подушках Air Max — зображення мініфігурок.

Модель оснащена технологією амортизації Air Max Dn, вперше представленою на Air Max Day 2024 року.

До пари додається спеціальна коробка з розкладним відсіком для зберігання деталей LEGO.

Орієнтовна вартість кросівок — $155.

Фото: Nike

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Опубліковано: 27 травня 2025
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