У Швейцарії встановили найвищу у світі 3D-друковану вежу: фото

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Ірина Маймур
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У швейцарському гірському селі Муленьс відкрили Tor Alva — найвищу вежу у світі, надруковану на 3D-принтері.

Про це пише Dezeen.

Її висота — 30 метрів. Проєкт реалізував культурний фонд Nova Fundaziun Origen разом із професорами Цюрихського технічного університету (ETH Zurich).

Вежу збудували на основі приміщення, де раніше була кузня. Чотириповерхова конструкція стилізована під багатошаровий торт. Так команда вшановує історію еміграції місцевих кондитерів, що колись виїжджали з регіону Граубюнден у різні країни Європи.

Tor Alva ("Біла вежа") виготовлена з бетонних елементів, надрукованих на 3D-принтері без використання опалубки. До процесу створення також залучали роботів: вони наносили бетон шар за шаром, додаючи сталеві кільця кожні 20 см. Усі частини з’єднані за допомогою знімних гвинтів і кабелів. Конструкцію можна легко розібрати й зібрати знову.

Друк бетонних частин тривав п’ять місяців у кампусі ETH Zurich. Після цього елементи транспортували до села й зібрали в єдину споруду.

З 23 травня у Tor Alva почали проводити щоденні екскурсії з гідом. Потім вежа стане майданчиком для виступів. Для цього облаштували сцену на купольному поверсі будівлі.

Через п’ять років вежу планують демонтувати і встановити в іншому місці.

Фото: Benjamin Hofer

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Опубліковано: 28 травня 2025
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