Довженко-Центр випустив книгу про українське поетичне кіно

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Ірина Маймур
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Національний центр Олександра Довженка видав переклад книги про українське поетичне кіно 1960-70-х років. Йдеться про працю американського дослідника Джошуа Ферста “Український кінематограф: приналежність та ідентичність за радянської відлиги”.

У книзі автор аналізує контексти радянських 1960-70-х років — історичний, географічний, ідеологічний та виробничий — і показує, чому їхній синтез породив феномен українського поетичного кіно.

Це чи не єдина англомовна розвідка про українське кіно такого обсягу, глибини та історичної прискіпливості, зазначають у Довженко-Центрі.

Видання стало можливим завдяки фінансовій підтримці Фундації ЗМІN. Редактор українського видання — Станіслав Мензелевський. Дизайн видання — Галя Вергелес.

Переклад із англійської здійснено за підтримки Goethe-Institut в Україні.

Презентація видання відбудеться на "Книжковому Арсеналі" в Києві. Потім книжку можна буде придбати в онлайн-крамниці Довженко-Центру.

Фото: Довженко-Центр

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Опубліковано: 29 травня 2025
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