Книга загиблої Вікторії Амеліної — серед фіналістів премії Джорджа Орвелла

Книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної Looking at Women, Looking at War ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") увійшла до шортлиста премії Джорджа Орвелла в категорії Political Writing.

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

Видання вийшло у 2025 році у британському видавництві HarperCollins. Передмову до книги написала канадська письменниця Маргарет Етвуд.

"Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" — це незавершена робота Вікторії Амеліної, що поєднує щоденникові записи, інтервʼю, репортажі з місць воєнних злочинів і поезію.

Серед героїнь книги — правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, військова журналістка Євгенія Подобна, дослідниця воєнних злочинів під псевдонімом Казанова, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк, яка під час окупації записувала свідчення про російський терор.

"Це мемуари про війну, яка ще не закінчилася. Однак від першого розділу до кінця сила образу жінок, які спостерігають за війною, невблаганна та необхідна", — зазначає журі премії.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, громадська діячка зі Львова, членкиня Українського ПЕН. У червні 2023 року вона перебувала в Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. 27 червня під час ракетного обстрілу міста Вікторія зазнала тяжких поранень. Її не стало 1 липня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Премію Орвелла вручають за тексти, які, за словами самого письменника, перетворюють політику на мистецтво.

Раніше ми писали, що Dakh Daughters випустили пісню на вірш загиблої письменниці Вікторії Амеліної.