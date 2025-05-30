Нова ШІ-модель перетворює текстовий запит на дизайн у стилі LEGO

Команда дослідників з Університету Карнегі-Меллон (США) розробила LegoGPT — модель штучного інтелекту, яка за текстовим запитом проєктує реальні конструкції з цеглинок LEGO.

Про це пише Deezen.

Користувач вводить текстову вказівку, а штучний інтелект аналізує дані й пропонує покрокову інструкцію для створення реальної Lego-моделі.

“Уявіть: ви вводите текстовий запит чи завантажуєте фото стільця, ШІ генерує конструкцію з LEGO, ми створюємо реальний об’єкт за допомогою 3D-принтера і надсилаємо вам його за тиждень-два”, — пояснюють дослідники.

На відміну від інших генеративних ШІ, що створюють лише візуальні концепти, LegoGPT забезпечує фізичну стабільність конструкцій.

Щоб навчити штучний інтелект, дослідники використали понад 47 тисяч конструкцій із LEGO та 28 тисяч унікальних 3D-форм. За словами розробників, LegoGPT генерує стабільні конструкції у понад 98% випадків.

Наразі модель підтримує 21 категорію об’єктів. Серед них — стільці, дивани, шафи, музичні інструменти, горнятка тощо. У майбутньому перелік планують розширити. Наразі створили вже понад 10 тисяч унікальних дизайнів.

Команда вважає, що розробку можна використовувати не лише для розваг, а й у професійній сфері. Наприклад, з її допомогою архітектори зможуть швидко створювати ескізи будівель, а дизайнери — експериментувати з формами меблів.

Фото: скриншоти з відео Deezen; Github