В Індії звели будинок із глиняними стінами серед скель і дерев: фото

Індійська студія Prithvi Architects завершила зведення будинку Winterfell. Це оселя з глиняними стінами, яка буквально "обвиває" дерева та скелі в селі Шулагірі, пише Dezeen.

Будинок із трьома спальнями та басейном звели на території фермерської спільноти Sanctity Ferme як простір для відпочинку від міської метушні.

Архітектори з Бенгалуру свідомо уникали вирубки дерев і зберегли природні нерівності ділянки.

“Ми не хотіли знищувати жодне дерево чи втручатися в рельєф. Тому всі простори вписували між деревами та скелями”, — пояснюють автори.

Будинок спроєктували з повторно використаних матеріалів, зокрема з так званої заливної землі. Це суміш глини, води й наповнювача, яку заливають у форму.

Саму будівлю підняли над землею, аби зберегти природне водовідведення й забезпечити краєвиди з вікон і терас.

Інтер’єр теж максимально природний і мінімалістичний: дерево проростає крізь підлогу ванної, а кухонна стільниця інтегрована у великий камінь. Меблі вмонтовані у простір, зроблені з феробетону, підлогу викладено мозаїкою й деревом, ручки на шафках — зі шкіри.

На верхньому рівні Winterfell облаштували простору зону з вітальнею, їдальнею, мінікухнею та спальнею, яка має вихід на терасу з місцями для відпочинку. З вітальні є окремий прохід на ще одну відкриту терасу, де можна влаштовувати обіди просто неба. Ще дві спальні розташовані нижче. Їх об’єднує тераса, що спускається до дворика із зоною з багаттям.

В найнижчій частині ділянки спроєктували дворівневий басейн — окремо для дітей і дорослих.

Фото: Syam Sreesylam