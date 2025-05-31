В Албанії збудували курорт у формі зигзага, який повторює природний рельєф: фото

На узбережжі Хімаре в Албанії збудували комплекс відпочинку ZigZag Resort, який завдяки своїй формі буквально “вписується” в ландшафт.

Про це пише designboom.

Архітектурну концепцію курорту розробили JA Joubert Architecture спільно з UNS Architects.

Завдяки зигзагоподібній формі будівлі кожна частина комплексу розташована так, щоб не перекривати інші. Це дало змогу зберегти візуальну цілісність і гармонію з природою.

Архітектори наголошують, що мета проєкту — не домінувати над довкіллям, а підлаштуватися під нього.

Проєкт базується на пасивних екологічних стратегіях: орієнтації будівель за сонцем, природній вентиляції та системі збору дощової води, яка підтримує баланс екосистеми на ділянці.

Пересування територією організували через систему доріжок, садів і терас, між якими працює фунікулер. Гостьові й технічні маршрути розділені, аби ніщо не заважало відпочинку.

Приміщення розширюються назовні. Внутрішні зони плавно переходять у сади, палуби та тераси, створюючи безперервний просторовий досвід.

Басейни зливаються з береговою лінією, а приватний вихід до моря підсилює відчуття єдності з природою.

Фото: JA Joubert Architecture; UNS Architects