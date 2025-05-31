"Гра в кальмара" і “Юнацтво: назвали найпопулярніші серіали 2024-2025 років

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Ірина Маймур
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Американська маркетингова компанія Nielsen опублікувала рейтинг найпопулярніших серіалів сезону 2024–2025 років. Його очолив другий сезон південнокорейського трилера "Гра в кальмара", який за 35 днів переглянули 27,1 млн разів, пише Variety.

Сюжет нового сезону зосереджений на гравцеві №456, який вирішує не залишати Південну Корею. Натомість він повертається, аби викрити організаторів смертельної гри.

Третій і фінальний сезон вийде 27 червня 2025 року.

На другому місці — мінісеріал "Юнацтво" з 19 млн переглядів. У чотирьох серіях, знятих одним кадром, розгортається історія про вбивство школярки своїм однокласником.

Загалом лідером за кількістю найпопулярніших серіалів став стримінговий сервіс Netflix. 5 з 10 найкращих шоу вийшли саме на цій платформі.

Окрім "Гри в кальмара" та "Юнацтва", до десятки увійшли:

  • "Слідопит" (CBS) — 17,4 млн
  • "Річер" (Prime Video) — 17,3 млн
  • "Високий потенціал" (ABC) — 16,1 млн
  • "Метлок" (CBS) — 16 млн
  • "Землевласник" (Paramount+) — 15,8 млн
  • "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів" (Netflix) — 15,7 млн
  • "Нульовий день" (Netflix) — 15,7 млн
  • "Ніхто цього не хоче" (Netflix) — 15,2 млн

Фото: No Ju-han / Netflix

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Опубліковано: 31 травня 2025
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