"Гра в кальмара" і “Юнацтво: назвали найпопулярніші серіали 2024-2025 років

Американська маркетингова компанія Nielsen опублікувала рейтинг найпопулярніших серіалів сезону 2024–2025 років. Його очолив другий сезон південнокорейського трилера "Гра в кальмара", який за 35 днів переглянули 27,1 млн разів, пише Variety.

Сюжет нового сезону зосереджений на гравцеві №456, який вирішує не залишати Південну Корею. Натомість він повертається, аби викрити організаторів смертельної гри.

Третій і фінальний сезон вийде 27 червня 2025 року.

На другому місці — мінісеріал "Юнацтво" з 19 млн переглядів. У чотирьох серіях, знятих одним кадром, розгортається історія про вбивство школярки своїм однокласником.

Загалом лідером за кількістю найпопулярніших серіалів став стримінговий сервіс Netflix. 5 з 10 найкращих шоу вийшли саме на цій платформі.

Окрім "Гри в кальмара" та "Юнацтва", до десятки увійшли:

"Слідопит" (CBS) — 17,4 млн

"Річер" (Prime Video) — 17,3 млн

"Високий потенціал" (ABC) — 16,1 млн

"Метлок" (CBS) — 16 млн

"Землевласник" (Paramount+) — 15,8 млн

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів" (Netflix) — 15,7 млн

"Нульовий день" (Netflix) — 15,7 млн

"Ніхто цього не хоче" (Netflix) — 15,2 млн

Фото: No Ju-han / Netflix