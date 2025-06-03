Які прикраси носити цього літа: 11 ювелірних брендів made in Ukraine

Сережки, які носить Кеті Перрі, каблучка у формі карабіна й намисто, що перетворюється на пасок. У добірці — прикраси з кераміки, срібла, позолоти, каміння та перероблених матеріалів від 11 українських брендів.

POCHÉ

Заснований у 2019 році Таті Браїловою та Надією Сомик бренд POCHÉ швидко привернув увагу світу. Його прикраси носять Кеті Перрі, Дуа Ліпа, Крістіна Агілера, Олівія Родріго, Міккі Рурк і перша леді України.

POCHÉ створює sustainable-прикраси з перероблених матеріалів, у яких поєднує форму із сенсом. Одна з найсвіжіших колекцій — TOTEM. Її бестселери — медальйон Compass Necklace, стилізований під компас, та підвіска Duo Necklace, що поєднує символіку сонця і місяця.

Для літа також підійде мультифункціональна колекція Playground, натхненна дитячими спогадами. Її хіт — каблучка Carabine із переробленого срібла. Форма виробу неординарна — вона більше схожа на елемент спорядження, ніж на класичну каблучку. Саме завдяки цьому її полюбили зірки.

Ціни: кольє Compass Gold — 7 463 грн, каблучка Carabine — 5 750 грн

Де купити: на сайті; Київ, ЦУМ (вул. Хрещатик, 38); Одеса, “Кокон” (вул. Грецька, 31)

The Secret Garden

Бренд The Secret Garden у 2024 році заснувала психотерапевтка Христина. У своїх прикрасах вона говорить про свободу бути собою, самовираження і любов до себе.

Серед літніх прикрас — каблучка “Обійми”, створена до Дня матері. Вона має нерівну, живу форму і символізує складні, але справжні стосунки. Каблучка доступна у двох варіантах: зі срібла та золота.

Ціни: золота каблучка "Обійми" — 51 999 грн, срібна каблучка "Обійми" — 11 999 грн

Де купити: на сайті

LUTIKI

LUTIKI — київський бренд, який у 2019 році заснувала дизайнерка й стилістка Соня Солтес. Нещодавно він випустив нову серію прикрас — вісім виробів, натхненних весною і тим, як змінюється сад. Це спроба прикрашати себе так само природно, як це робить рослина у цвіт.

Джерелом натхнення для дропу стала мандрівниця і фотографка Софія Яблонська, а ідея колекції — у тому, що весна обов’язково настане, попри будь-які обставини.

Дизайнерка Соня Солтес залишила впізнавані для бренду форми, але зробила їх ще делікатнішими. У роботі вона використала шовк, дерево, морений дуб, перли, агат, срібні й латунні намистини.

Ціни: підвісок “Гарбузове насіння” — 4 900 грн, шовковий браслет “Спіраль” — 4 900 грн, чокер “Морений дуб 3” — 6 100 грн

Де купити: на сайті ; Київ, LUTIKI STUDIO (вул. Володимирська, 10), ЦУМ, 3-й поверх (вул. Хрещатик, 38), GoodWine (вул. Мечникова, 9); Одеса, Ogonek Shop (вул. Академічна, 28, ТЦ "Сади Перемоги", 2-й поверх)

CHEGO Jewelry

CHEGO Jewelry — український бренд, який заснували фотограф Андрій Черевко та модель Ксенія Головня. Вони створюють дизайн, а прикраси вручну виготовляє ювелір Сергій Лисютін із Дружківки, якого у 2014 році разом із сімʼєю змусили залишити місто через проукраїнську позицію.

Днями CHEGO Jewelry презентували колекцію Summer in the Village, натхненну сільським літом. У дропі — чотири основні символи: качечка, полуниця, троянда й метелик.

Колекція створена як серія асоціативних об’єктів: кожен елемент — це конкретний спогад, переданий у ювелірній формі. Дизайн простий і наочний, тому прикраси підходять для щоденного носіння або як акцент у базовому образі.

Ціни: срібний підвіс "Каченя" — 4 200 грн, срібні сережки "Метелик" — 3 900 грн

Де купити: на сайті; Київ, флагманський магазин (вул. Симона Петлюри, 12), шоурум Nuga (вул. В'ячеслава Липинського, 2), шоурум DiaDia (вул. Велика Васильківська, 27); Львів, шоурум DiaDia (вул. Петра Дорошенка, 17)

TSVITE TEREN

Бренд прикрас і декору TSVITE TEREN у 2021 році заснувала Ольга Остапенко. Усі прикраси створюють вручну та виготовляють в Україні.

У літній колекції AMORE представлені прикраси й аксесуари, об’єднані навколо символів троянди та птаха. Вони символізують любов і свободу відповідно.

У колекції є каблучки, сережки, кольє та підвіси з кераміки, срібла й натурального каміння. Вироби мають впізнавану форму, притаманну бренду.

Уперше в дропі з’явилися аксесуари для волосся — шпильки, гребінці, шпильки-краби й об’ємні гумки з логотипом.

Також нещодавно TSVITE TEREN випустили дроп разом із the COAT. Він натхненний спогадами з дитинства: кишенями, повними камінців, насіння й уламків деревини, зібраних біля моря, у дворі або в саду.

Кожен елемент прикрас створюється вручну майстрами TSVITE TEREN із порцеляни та латуні, вкритої позолотою різних відтінків, а також нержавіючої сталі з позолотою. Авторські намистини мають округлі, шорсткі, природні форми, які асоціюються з морськими сувенірами, мушлями, насінинами чи камінцями.

Ціни: браслет із двома підвісами — 5 125 грн, кольє “Мішель” із трояндами — 18 000 грн, срібний браслет Baby Rose — 2 200 грн

Де купити: на сайті; Київ, флагманський магазин (вул. Рейтарська, 16), ЦУМ, 3-й поверх (вул. Хрещатик, 38); а також ще у 7 містах України

After Lucy

Бренд After Lucy, який п’ять років розвиває Люда Жадьонова, нещодавно презентував нову колекцію ODYSSEY. Це їхній перший дроп у новому стилі — більш сміливому, складному та експериментальному.

У ODYSSEY з’явилися нові форми й конструкції, які раніше не були типовими для бренду. Усі прикраси — ручної роботи, створені з акцентом на жіночність як багатогранне явище.

До дропу увійшли намиста і браслети із натурального каміння на морську тематику.

Ціни: намисто з підвісом-коником — 2 600 грн, намисто з підвісом-дельфіном — 2 900 грн

Де купити: в Instagram

SHYPELYK

SHYPELYK — український бренд одягу з власним виробництвом у Луцьку, який Ольга Шипелик запустила у 2016 році. До літа він випустив колекцію “Особливий день [щодня]”.

Найяскравіший елемент дропу — корона з бджілками. Виготовлена з латуні з елементами позолоти, вона слугує аксесуаром для волосся замість панами чи обруча. Візуально схожа на щось середнє між прикрасою і артефактом — можна вдягти як на вечірку, так і інтегрувати в буденний образ.

Ціни: корона з бджілками — 3 200 грн

Де купити: на сайті ; Луцьк, шоурум (вул. Святовасилівська, 1)

FORMI

Український бренд FORMI, заснований Юлією Єною, відтворює у своїх виробах природні форми і звичні предмети з буденного життя.

Їхня колекція Stone — вдалий варіант на літо. Це універсальні прикраси, які працюють і як база, і як акцент. Головний елемент дропу — об’єкт Stone, що трансформується залежно від способу носіння. Його можна носити як підвіс, чокер, браслет або декоративний пасок. У колекції також представлені каблучки та сережки в тому ж стилі.

Ціни: каблучка Stone — 5 850 грн, об’єкт Stone — 8 400 грн

Де купити: на сайті

BRUÁ

Бренд BRUÁ створили у Львові у 2017 році. Дизайн їхніх прикрас — це поєднання плавних ліній жіночого тіла, архітектури Захи Хадід і скульптурної логіки Бранкузі.

У колекціях — персні, браслети, сережки та кольє, які оцінять шанувальники лаконічних форм і чіткого силуету. Останній дроп BRUÁ — це переосмислення однієї зі знакових моделей: до базової форми, знайомої поціновувачам бренду, додали інкрустацію діамантами, зберігши фірмову стриманість.

Ціни: кольє THIN NECKLACE — 7 600 грн, каф ETERNAL DOUBLE AMORF MIX з інкрустованими діамантами — 67 320 грн

Де купити: на сайті

Grains de Verre

Grains de Verre — бренд прикрас ручної роботи, який Ріта Молчанова заснувала у 2018 році. Усе почалося з оперної накидки з тисячі бісерин, а сьогодні це повноцінне виробництво з упізнаваною естетикою.

У виробах бренду — акцент на об’єм, нестандартну форму та яскравість. Це сережки, каблучки та намиста, які завжди привертають увагу.

Літній дроп SS’25 включає прикраси, натхненні східною архітектурою та деталями костюма. Наприклад, кольє Desert Rose з відсилками до орієнтальних мотивів або ефектне об’ємне кольє Clio, що добре працює з мінімалістичними образами.

Ціни: кольє Desert Rose — 15 500 грн, кольє Clio — 10 000 грн

Де купити: на сайті

TRIP:TYCH

TRIP:TYCH — український бренд прикрас і парфумерії, заснований стилісткою Анною Гончаровою. Ідея бренду пов’язана з філософією “сродної праці” Григорія Сковороди, а назва відсилає до триптиха — тричастинної форми, яка символізує подорож, життя і баланс.

Свіжа колекція CHERRY присвячена темі кохання й почуттів, вона є частиною авторської серії A.H. У лінійці — каблучки та сережки з мʼякими округлими формами, які нагадують кісточки чи краплі.

Ціни: сережки з позолотою, інкрустовані фіанітами — 19 900 грн; срібна каблучка, інкрустована фіанітом — 14 300 грн

Де купити: на сайті ; Київ, шоурум (вул. Олеся Гончара, 24), Одеса, готель "Брік" (пров. Маяковського, 7)

Фото: сайти брендів