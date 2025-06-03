У Мілані відреставрували бруталістський хмарочос: фото

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Валерія Гуржий
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У Мілані після трирічної реставрації відкрили для публіки культовий хмарочос Торре Веласка, який вважають "іконою бруталізму".

Про це пише designboom.

Хмарочос побудували у 1958 році. Ця бетонна вежа довгий час була символом повоєнної італійської стійкості та експериментів. Тепер Торре Веласка вступає в нову фазу як гібридний вертикальний комплекс, що поєднує житлове, корпоративне, культурне та комунальне використання, на чолі з нещодавно створеною міською площею.

Зараз у основі Торре Веласка є гнучкі простори для проведення заходів, виставкова галерея, торгові приміщення та неформальні лаунжі. 75-метрова вежа, яку колись вважали фортецею, тепер функціонує як громадська платформа.

Під час реставрації повністю зберегли форму вежі, а оригінальний фасад з клінкерної цегли очистили за допомогою лазеру й механічно — для збереження її оригінальної текстури та нерівностей. Також замінили несумісні вікна, які були встановлені після закінчення будівництва вежі.

Реставрація також включала капітальний ремонт технологічного ядра будівлі — систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, енергоефективності, звукоізоляції та цифрової інфраструктури.

Фото: Albo

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Опубліковано: 03 червня 2025
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